Стало известно о больших нарушениях поставщиков природного газа при его транспортировке

Как сообщает пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в результате проверки был выявлен ряд нарушений.

Нарушителей оштрафовали, общее количество штрафов составляет более 1,5 млн грн.

В частности, во время проверок было выявлено, что заказчики услуг транспортировали и поставляли природный газ без обеспечения своевременной сбалансированности своего портфолио балансировки. В результате был создан отрицательный баланс природного газа в июне 2020 года в объеме более 235 млн кубометров на общую сумму более 682 млн грн.

Самая большая сумма штрафа была наложена на ООО "ГК" Черкассы-газ " - 425 тыс. грн.

НКРЭКУ также запланировала 34 проверки своевременного сбалансирования своего портфолио балансировки в августе 2020 года.

Напомним, украинцам советовали крайне внимательно выбирать поставщиков газа. Прежде чем заключать с ним договор, стоит поискать информацию о компаниях в реестрах.

Такой совет в эфире программы «Energo live» на телеканале «Эспрессо» дала координатор энергопрограмм гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко, передает “ГазПравда”.

«Следует проверить простыми доступными методами: в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и реестре прав на недвижимое имущество. Стоит узнать, что это за компания, кто за ней стоит, каков ее уставный капитал, история», – отметила Татьяна Бойко.

По ее словам, в Украине получить лицензию на поставку газа, по сравнению с Европой, довольно легко. На сегодня такая лицензия есть примерно у 790 компаний.

«Поэтому, действительно, есть большая угроза», – предостерегла Татьяна Бойко.

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