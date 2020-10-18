В Украине будет стремительно дорожать тарифы на отопление и воду

Такой прогноз озвучили эксперты "Buid порталу".

Специалисты считают, что повышение не произошло только из-за грядущих выборов в Украине.

"Перед местными выборами повышения тарифов в этом году могут и не проводить. Или, по крайней мере, отложить это решение до Нового года", – заявил один с экспертов.

Эксперты уверены, что до конца года газ подорожает где-то на 200 долларов за тысячу "кубов"



"То есть цена будет ниже 6 тыс. грн. И даже на следующий год я не видел прогнозов роста цены на газ до 7-8 тыс. грн за тысячу кубометров", – пояснил эксперт.

Ранее мы писали, что с началом осени в Украине начался стремительный рост цен. Согласно прогнозам экономистов, к концу 2020 года цены будут расти еще быстрее, чем они выросли в сентябре.

Отмечается, что в сентябре цены на промтовары поднялись на 1,1%. Средние цены на продукты питания немного снизились за счет того, что подешевели овощи и фрукты, которые традиционно сбавляют в цене в этот период.

Также мы сообщали, что согласно прогнозу аналитика Егора Комова стоимость газа уже в декабре может подскочить до семи гривен, против нынешних 5,4 грн. Новая цена является меньшей, чем в прошлом году, но украинцы ее почувствуют, ведь платить придется больше.

Напомним, что украинцев ждет новый неприятный сюрприз, что подорожает на этот раз.

Как сообщала Politeka, отопительный сезон стартовал, тарифы затаились перед сумасшедшим скачком.

Также Politeka писала, что доллар по 7 гривен, появился невероятный курс валют.