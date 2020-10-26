Відома модель Еллен Сантана, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і розповіла про успіх

На фото красуня показала себе в Білій білизні і бейсболці. Дівчина розвернулася спиною, демонструючи сідниці, за які отримала титул. Волосся у моделі були розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Еллен вже показала себе на загальному плані. Можна помітити, що красуня була в джинсовому піджаку, який спустила. Сантана стояла біля вікна і задерла одну ногу, розвернувшись спиною.

"Нехай страх невдачі ніколи не перевершить волю до успіху", - написала під фотографією дівчина.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже красива любов", "чудово", " як красиво!", "Красиво чудово", "Наша найкрасивіша і красива кішка", "приголомшлива жінка"," Муза дійсно"," красива і мега гаряча"," Красиво, твоє тіло - видовище", " Еллен. На добраніч, відпочинь, поцілунки".

Ми писали, що бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою титулу "Міс Бум-бум", похвалилася головною гордістю в крихітному бікіні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кортез позує у футболці і крихітній білизні, демонструючи бездоганні вигини ззаду. На це звернули увагу її шанувальники.

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