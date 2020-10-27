Відома українська актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала себе в незвичайних нарядах
На фото Кекелія позує в синій сукні з невеликим декольте. Волосся у Віри залишилися розпущеним, а образ доповнила макіяжем. Красуня здалася досить близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото дівчина змінила наряд. Віра вже була в прозорому вбранні з великим декольте і в смугастому бюстгальтері. Актриса показала себе досить близько перед камерою, тому можна побачити в декольте пишний бюст.
"Бери валізи, квитки тобі купимо": Усика женуть геть з України, боксер різко відповів
Фігуриста "наречена" Харламова покуражилася в ліжку в позі жабки: "Моя ти козочка"
Не гірше за Асмус і Брежнєву: як виглядають перші дружини Харламова, Меладзе та Баскова, рідкісні фото
Демі Роуз ледь не розірвала купальник значними формами, гарячі кадри: "Мрія"
Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться написати: "ось це розмір, погляд не відірвати".
Повідомлялося, що зірки студії «Квартал 95» Марта Адамчук і Віра Кекелія продемонстрували дружбу за межами сцени.
На фото артистки позують, весело посміхаючись. Кекелія вибрала для виходу чорний піджак і бежеву водолазку зі стильним принтом. Стильним акцентом в її образі стала темна помада винного відтінку.
Адамчук же позує в світло-бежевому піджаку, під яким не видно іншого одягу.
Нагадавши, томна блондинка з "Квартал 95" звела з розуму романтичним образом
А ще Politeka писала, що блондинка з " Квартал 95» ошелешила сміливим експериментом із зовнішністю
Також Politeka повідомляла, що Спекотні красуні "Квартал 95" влаштували дефіле і спокусили ідеальними фігурами