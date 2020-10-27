Відома українська актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала себе в незвичайних нарядах

На фото Кекелія позує в синій сукні з невеликим декольте. Волосся у Віри залишилися розпущеним, а образ доповнила макіяжем. Красуня здалася досить близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото дівчина змінила наряд. Віра вже була в прозорому вбранні з великим декольте і в смугастому бюстгальтері. Актриса показала себе досить близько перед камерою, тому можна побачити в декольте пишний бюст.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться написати: "ось це розмір, погляд не відірвати".

Повідомлялося, що зірки студії «Квартал 95» Марта Адамчук і Віра Кекелія продемонстрували дружбу за межами сцени.

На фото артистки позують, весело посміхаючись. Кекелія вибрала для виходу чорний піджак і бежеву водолазку зі стильним принтом. Стильним акцентом в її образі стала темна помада винного відтінку.

Ми писали, що вокалістка студії "Квартал 95" Віра Кекелія похвалилася новим проектом з чарівним партнером.

За словами Віри Кекелії, вона буде вести шоу" життя відомих людей " і вже встигла познакомітсья з колегою.

"Друзі, я стала новою ведучою програми ЖВЛ. Мій партнер по кадру актор Богдан Юсипчук. Бодя, спасибі тобі за підтримку з перших хвилин нашого знайомства;) йдемо на зліт;)".

Адамчук же позує в світло-бежевому піджаку, під яким не видно іншого одягу.

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