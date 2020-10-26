Співачка і ведуча шоу «Танці з зірками» Тіна Кароль підігріла чутки про роман з Даном Баланом
У прямому ефірі відбулося повернення випускників проекту, які взяли участь у постановках разом з діючими учасниками.
При цьому ведучий шоу Юрій Горбунов і Тіна Кально стали обговорювати, хто міг би приєднатися до них під час ефіру. Кароль запропонувала Катю Осадчу, яка є дружиною Юрія Горбунова, може скласти їм компанію. Однак шоумен не проти запросити Дана Балана, з яким тіні приписують пристрасний роман. Але сама співачка лише загадково посміхнулася.
Зазначимо, такий діалог розохотив публіку і став приводом для бурхливих обговорень.
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"Ахахха😂 ось жартівники", " жарти про Балана пішли. Невже він знову буде в цьому цирку брати участь...", "Одне ясно... він скоро з'явиться... з мови не спускають...і жінка цвіте при згадці... чекаємо", " дуже за Даном скучили😭", "нервово чекаю Даніка«,» у всіх є третій", - пишуть в мережі.
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