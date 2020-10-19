Такой ее не часто увидишь

Тина Кароль показала свое лицо без макияжа, покорив поклонников естественной красотой

Милое селфи популярной певицы появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Кароль предстала не в ярком сценическом наряде или стильном образе для фотосессии, как обычно, а в простом и непринужденном уличном наряде. Звезда накинула ярко-желтый дождевик, поэтому можно предположить, что фото сделано не при самых удачных погодных условиях.

Судя по всему, Кароль также позирует без макияжа, демонстрируя свою природную красоту. На это не могли не обратить внимание поклонники звезды в комментариях.

«Прекрасная и солнечная!!», «Как мииило», «Спасиба и тебе тоже прекрасных солнечных дней», «Какая ты хорошенькая естественная и подчеркивающий эту красоту макияж не испортит...А когда его как на восковой кукле - превращает тебя в тетку», «Какая милая красавица», - пишут люди.

До этого мы писали, что Кароль разместила кадры, на которых она наряжена в ярко-красное платье, выбранном ей для проекта "Танцы со звездами", выгодно подчеркивающее соблазнительную фигуру исполнительницы.

Экстремальный разрез полностью обнажает стройные ноги звезды, взгляд у Тины томный и многообещающий, волосы распущены.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар" в экстремально узком платье: "Несите воду, слишком горячо".

Как сообщала Politeka, "запухшая" Кароль на фоне слухов о беременности удивила изменениями в фигуре: "Тиночку что-то разносит".

Также Politeka писала, что Тина Кароль призналась, зачем рылась на помойке, скандальные кадры: "Люди смотрели и снимали...".