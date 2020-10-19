"На себя не похожа"

Внешность 35-летней певицы Тины Кароль во время последнего эфира шоу "Танці з зірками" стала горячей темой для обсуждений

Как передает Politeka.net, на фан-аккаунтах артистки в Инстаграм появились свежие фото, на которых Тина предстала за кулисами танцевального проекта в закрытом облегающем платье сочного красного оттенка.

С прической с эффектом мокрых волос и ярким макияжем в розовых тонах, на одних кадрах Кароль улыбалась в камеру, держа микрофон. На других позировала рядом с со-ведущим Юрием Горбуновым, театрально делая губы "уточкой".

"♥️ как вам сегодняшний образ Тиночки?♥️", - подписано фото.

Пользователи не заставили себя долго ждать со своим мнением. В комментариях пишут, что у Тины - опухшее лицо и потолстевший в целом вид - с различными версиями, почему так. Некоторые предполагают, что, возможно, артистка беременна.

"На себя не похожа 🤦‍♀️"

"Ее будто осы покусали"

"На этот раз двойник пришел)"

"Как будто спала и через 10 мин пришла вести эфир"

"Кто это ?🙁"

"Что у неё с глазами???"

"Ей что кто-то в глаз дал🤣"

"Супер! Наша звездочка❤️"

"Старше стала на 10 лет"

"Похожа на работницу Загса😂"

"Она не беременна случайно?"

"Тиночку что-то разносит, может и вправду беременна. И даже не верится, что Тина одела такое закрытое платье, прям скука😜"

"Какая-то запухшая"

Ранее мы сообщали, Кароль рассказала, на какие жертвы пошла ради нового клипа.

"Я рылась в помойке. На это смотрели люди и снимали на камеры", - пожаловалась Тина.

Чтобы добавить в музыкальный клип естественности, певице пришлось отказаться от грима и пышной прически. А в видеоролике она пыталась передать зрителям историю предательства и боли разлуки с любимым человеком.

"Тогда клип вышел необычным. Рада, что смогла убедить всех снять именно так. Мы вообще отказались от павильонных съемок. Снимали только на городской свалке", - поделилась воспоминаниямиКароль.

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