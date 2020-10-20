Поклонников растрогали архивные кадры популярных исполнителей Тины Кароль и Дана Балана, которым приписывают роман после шоу "Голос країни"

В одном из фанатских сообществ в соцсети "Инстаграм" появился коллаж из детских фото звезд, пишет Politeka.net. На верхнем снимке запечатлена Тина Кароль в возрасте 3-4 лет, малютка с короткой прической радостно улыбается почти беззубым ртом, разведя руки в стороны. Девочка одета в серо-белую футболку.

На другом кадре запечатлен маленький Дан Балан, на вид - примерно того же возраста. Будущий певец выглядывает из автомобиля с водительской стороны и лукаво улыбается. Вероятно, на улице в тот момент была морозная зима, потому что Дан одет в черное пальто, наглухо застегнутое, а также розовую шапочку.

Пользователи соцсети в комментариях умилились старыми фотографиями знаменитостей и обратили внимание, что в детском возрасте Балан и Кароль очень похожи друг на друга, малышей практически не отличить друг от друга:

"Божееечки😍 мне кажется, или они реально похожи?😍😍💜"; "Очаровашки, милашечки. А у Данчика указательный палец,уже тогда заявлял о внутренней силе😍💜"; "Даже похожи"; "Даже ребенки и то похожи друг на друга😍😍😍"; "Красотулечки❤️❤️❤️".

Напомним, Кароль на съемках "уделала" всех, Никитюк не сдержалась

Как сообщала Politeka, дерганый Дан Балан взбудоражил новым видео, Кароль оказалась не у дел: "Лучше бы была Тина...".

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