Популярная украинская певица Тина Кароль покорила необычным образом в платье с глубоким декольте

Недавно стало известно, что знаменитая певица примет участие в съемках нового концерта студии «Квартал 95». По этому поводу звезда поделилась в разделе Стори в Инстаграм новыми фото, сделанными в перерыве между выступлением.

Так, на жарких кадрах певица продемонстрировала соблазнительный образ в черном платье от излюбленного дизайнера лондонского дизайнера David Koma (Давид Кома). Ранее Тина в наряде от Комы появилась на съемках оригинальной трилогии-клипа «Найти своих».

В этот же раз Тина надела наряд по случаю выступления в качестве приглашённой гости. На записи концерта Тина исполняла именно новый хит «Найти своих».

Причем платье обошлось артистке далеко не дешево. Как видно на сайте, где представлено множество нарядов, в том числе и платье Комы, обошлось оно артистке в 1800 долларов (около 51 тысячи гривен).

Отметим, мы также писали, что Тина Кароль является неизменной телеведущей известного шоу «Танці з зірками», поэтому каждый ее выход на сцену поражает фанатов. Певица старается позировать в изысканных нарядах каждый раз и получает сотни комплиментов в ответ. При этом не обходится и без пикантных моментов на съемке.

Недавно закадровый ролик всполошил сеть. Во время подготовки к эфиру звезда рассказала о своей фаворитке, которая должна победить на танцах по ее мнению:

«У меня есть любимая женщина, которая здесь танцует. Она и будет моей фавориткой. Конечно же, Юлия Санина!» - рассказала Тина во время подготовки к шоу.

Не секрет, что звезда вместе с Юлией выпустили чувственный клип и поразили песней, получившей множество слов восхищений. Вот как реагируют в сети на ответ Тины:

«Тина болеет за Юлию Санину; Хорошо, что хоть женщина есть (любимая)👍🏻; Когда Тине мало ДанТины, ТиШи, Титапа, СалемТины и ТиТона. Бедная Юля, ещё и ее втянули в этот цирк; А как же любимый мужчина?😂; Шиперы Тины и Юли вошли в чат💙; популярность на крутых заявках...будет о чем писать..но дуэт любимых женщин –классный;, №Это краш 😻; Юлия супер и Тина тоже ❤️; Это супер Юлия очень сильно как и Тина ❤️; любимые девочки 🥺🤧».

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в наряде искусительницы соблазнила размерами, украинцы оценили: «Эмоции зашкаливают!»