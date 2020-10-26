Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото красуня показала себе в чорній майці з великим декольте і без білизни. Образ Анастасія доповнила рваними штанами і сумочкою на плечі. Волосся у моделі було розпущеним, а прикрила очі Дівчина окулярами. Дівчина в такому вигляді вийшла на прогулянку, а замість каблуків озброїлася тапочками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"красива і чудова любов моя"," Люблю тебе, дитинко"," ти чудово виглядаєш, мені подобається твій наряд", " які у вас криві! Вау", "Ола супер погляд", "супер сексуальна красуня", "так, цікаво, дивно", "дівчина просто розкішна", " скільки можна їх збільшувати?", "Дівчина відійдіть від моєї машини", "як я можу тебе дістати?", "Так красиво", "дві машини, лялечка, це перебір".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко показала стильний образ в трендовому ТОПі.

Квітко хвалиться шостим розміром бюст в обтягуючих міні і світить достоїнствами при будь-якому зручному випадку. Як видно на фото, навіть в Тоненькому і простому зеленому ТОПі з рукавами в сіточку вона буде виглядати досить пікантно.

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