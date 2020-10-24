Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала свою очаровательную подружку
Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.
Кроме того, она часто показывает снимки своих подружек-красоток. Несколько часов назад в сети Instagram она познакомила своих подписчиков с обворожительной Авой Фиоре.
Евро громко рухнет, доллару также достанется от гривны: что будет дальше с курсом валют
Похудевшая Ани Лорак козырнула роскошной шубой и дико опозорилась, сеть кипит: "Очень разочаровали!"
"Это не сестрёнка, а мама": в Сети раскрыли тайну детей Аллы Пугачевой и Галкина
Как выглядят родители Тины Кароль, с которыми у нее непростые отношения: "Я дружу со всеми, но..."
Ава позирует в соблазнительном красном купальнике, едва прикрывающем ее знаменитые формы. Несколько пуговок спереди расстёгнуты, что позволяет увидеть ее пышный бюст.
Впрочем, сама подружка Квитко не особо старается их прикрывать, даже напротив – она позирует, пикантно прогибаясь и делая акцент на пышной груди, тонкой талии и выдающихся ягодицах.
Завершают пляжный образ тонкие браслеты и золотые часы. Волосы она распустила и уложила крупными волнами, а от макияжа также решила не отказываться.
Пользователи сети оценили по достоинству подружку Анастасии Квитко, оставив для девушки комплименты.
"Она великолепна 😍😘", "Прекрасная принцесса😱", "Вау, огонь 🔥", "Кто-то позвоните в пожарную часть, зовите пожарных потому что это ОГОНЬ !!! ))) 🍈", "Ты заставляешь меня мечтать каждый день! 😍".
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини.
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике.
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.