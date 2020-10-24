Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала достоинства фигуры в новом платье

Пышногрудая модель активно публикует в социальной сети Инстаграм новые фото, публикует Стори из отдыха и делится превью-кадрами со своих рекламных фотосессий одежды. Так как Настя считает свои формы достоинствами, которые не следует прятать, на большинстве фото она бесстыдно демонстрирует тело.

В купальнике или белье – девушка выглядит привлекательно и дерзко, ведь не скрывает ничего. При этом даже в платье Квитко едва ли выглядит скромно. Шестой размер бюста в открытых декольте скрыть не так просто.

Как видно на одном из фото, грудь девушки буквально вываливается из ее нарядов, однако модель считает это привлекательным. Поэтому она поворачивается к камере боком, чтобы показать заодно тонкую талию и довольно пышные бедра.

Вот что пишут под фото эксцентричной блондинки фанаты:

«Очень мило ❤; божественное и совершенное 💞; Невинное лицо @anastasiya_kvitko; Все круто! 😍❤️ Такая красивая; Вау, дорогая; Одна горячая мамациция; Мир прекрасного; Я думаю, что люблю тебя 😘 так сильно ☺️; Это да; Ты такая красивая ❤️; Отправить лапшу 🔥; выглядеть мило. но здесь вы получаете жуткие сообщения. ЛОЛ; Красивый вид!!!; Какие вкусные буби; Мне нравится, как сидеть, хочу обнять тебя, любовь; Just mamacita😛😛; буйная красота сделала женщину».

Ранее мы писали, что модель привыкла к роскоши после того, как стала востребованной моделью. Представляя одежду известных брендов для онлайн-магазинов, девушка не скромничает. Анастасия всегда демонстрирует бюст во всей красе и не прячет его под одеждой вовсе.

В этот раз Квитко похвасталась пышным бюстом в ярко-розовой, тесной маечке с тонкими лямками и подчеркнула талию благодаря джинсам светло-синего оттенка с высокой посадкой. На очередном своем фото Насте удалось выделиться, ведь позировала она, опиравшись на роскошное и дорогое авто.

Специально прогнувшись в спине, девушка выставила бюст и отклонила голову в сторону. Пикантная поза не осталась незамеченной фанатами.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов