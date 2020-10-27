27-річна німецька модель Ніколь Потуральски, якій приписують роман з актором Бредом Піттом, захопила мережу мегавідвертим образом

Як передає Politeka.net, модель опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала апетитний бюст без ліфчика.

Ніколь з розпущеним волоссям позувала в світлобежевому злегка зім'ятому довгому жакеті, показавши крупним планом бюст, що спокусливо виглядав. Ці ніжні лінії здатні звести з розуму будь-якого, хто на них подивиться.

Примітно, що обличчя моделі було "обрізано".

Користувачі за годину поставили кілька тисяч лайків, засипавши красуню компліментами в коментарях:

"Так крихітко😍"

"Люблю цей наряд😍"

"Казково❤️"

"Дуже стильно"

"Гаряча леді 🔥 🔥 "

"Приголомшлива картинка, краса! 👌🏼😉"

"Я сподіваюсь, що хтось все ще носить ці елегантні та сексуальні піджаки 👌😍"

"❤️ Фотогенічна Ніко ❤ ️ ❤️"

"Шалено красиво"

Варто відзначити, Ніколь заміжня за господарем фешенебельного німецького ресторану Borchardt Роландом Мері, але, вочевидь, у них вільні відносини. Її не раз помічали в компанії голлівудського красеня Бреда Пітта. Ніколь не надто афішує цю сторону особистого життя. В її мікроблозі Instagram переважно селфі-фото, в тому числі в купальниках від іменитих дизайнерів.

Раніше ми повідомляли, що Ніколь розбурхала фото зі спальні. Красуня, без макіяжу й зачіски, сиділа на диванчику біля ліжка, недбало загорнувшись в теплу світлу кофтину. При цьому Потуральскі блиснула завидними формами.

Нагадавши, молода коханка Бреда Пітта побешкетувала перед дзеркалом у спальні, задерши футболку

Також Politeka повідомляла, що молода коханка Бреда Пітта в сарафані без нижньої білизни вразила природністю