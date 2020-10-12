Известная модель Николь Потуральски похвасталась необычным фото из спальни

На фото красотка позировала в обтягивающих шортиках и футболке белого цвета. Звезда сделала губки уточкой, позируя перед зеркалом в спальне. Футболку Николь задрала, демонстрируя идеальный животик. Волосы у модели были распущенными, а на лице можно увидеть повязку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Мечта миллионов, подними еще чуть-чуть".

Сообщалось, что известная модель Николь Потуральски не перестает поражать своих подписчиков красотой.

Так, Николь опубликовала в социальной сети Инстаграм снимок, на котором позирует без грамма макияжа на лице. Однако девушку украшают чистая и здоровая кожа, длинные шелковистые волосы, которые буквально светятся здоровьем, и теплота в глазах.

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«Семья», - коротко подписан снимок.

Уточним, что на опубликованном снимке Потуральски облокотилась об байк, эффектно расставив при этом ноги в джинсовых мини-шортах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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