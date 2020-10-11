Известная модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, продолжает радовать фанатов новыми образами

На кадре Николь гуляла по улице в кофточке, шляпке, штанах и ботинках, скорее всего, берцах. Образ Потуральски дополнила сумочкой на цепочке. На первом фото девушка просто стояла боком, а на втором замахнулась рукой и смеялась, демонстрируя безупречную улыбку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Счастливое воскресное настроение", - подписала фотографию звезда.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я люблю подгонку", "Ты всегда на духу!", "Откуда твоя шляпа?", "Самая крутая цыпочка, которую я знаю", "Наслаждайтесь своим мужским ..", "Кто может тебя судить, хун? Ни один. Никто!", "Любимая леди", "Вторая картинка ооочень классная !! Как ты выглядишь счастливой", "Красивые картинки и улыбка красавица!", "Красивая девушка", "И тебе рада", "Надеюсь, у тебя отличное воскресенье?".

Сообщалось, что Известная модель Николь Потуральски не перестает поражать своих подписчиков красотой.

Так, Николь опубликовала в социальной сети Инстаграм снимок, на котором позирует без грамма макияжа на лице. Однако девушку украшают чистая и здоровая кожа, длинные шелковистые волосы, которые буквально светятся здоровьем, и теплота в глазах.

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