28-річна актриса Анастасія Шульженко, яка заявила про роман з одруженим на Наташі королевою Тарзаном (Сергієм Глушко), схоже не збирається залишати пару в спокої

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, але отримала ляпас від шанувальників королевою.

"Настя, ці світлі думки прийшли в твою головоньку, коли ти лежала в чужому подружньому ліжку? Або коли почала зустрічатися з одруженим? Де твоя жіноча моральна сторона? Ще не сформувалася???", "Наська невинність зобразила-смішно", - відреагували в мережі на цитату, яку опублікувала Шульженко.

Також в мережі припустили, що Шульженко націлилася не тільки на чоловіка, але і на професію королевою, адже днями вона опублікувала своє фото поруч з мікрофоном. Користувачі Інтернету припустили, що вона робить все, щоб вколоти Корлеву.

"Нові співаючі труси?)))", "Мені здається, марно ви до Наташі задираєтеся, все життя це робити буде неможливо, у Вас просто настане розчарування від безсилля...", "Нічого, коли-нибуть і у тебе мужика відведуть. Потім зрозумієш, як це руйнувати чужу сім'ю. Тарзан не краще, але і ти убога. Ти і мізинця королевою не стоїш. Пісні напевно страждальницькі вирішила співати", " Макіяж До одного місця, коли в голові чужі мужики", "а що ця "фея" робила в чужому домі? Її ж не в метро звинуватили в крадіжці... Тепер зображує з себе жертву", "Тарзан тебе не хоче, ти не вагітна. Розбирайтесь самі. Які пісні? Тепер думаю розкрутитися хочеш" - пишуть під її фото.

Нагадаємо, що Шульженко з лікарняного ліжка завила про несправедливість: "за що я так важко розплачуюся?".

Як повідомляла Politeka, Шульженко після реанімації висунула жорсткий ультиматум чоловікові Корольової: "якщо він публічно...".

Також Politeka писала, що скандал Тарзана з коханкою може обернутися сліпотою, такого Королева точно не очікувала: "термінова операція".