Молодая любовница Тарзана, актриса Анастасия Шульженко удивила очередной выходкой

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка показала фото, на котором нежно целует Сергея Глушко.

Вначале актриса Процитировав известное изречение русского писателя Льва Толстого "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему" из его романа "Анна Каренина".

Затем девушка написала пространный пост, суть которого в том, что, по мнению Шульженко, таким простым девушкам как она сложно защититься от лжи, клеветы и нападок в свой адрес от "богатых мира сего".

"Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг: проститутки, клофелинщицы, вещества, злобные зелёные человечки (или это были сущности, я просто не заметила, тоже была под "веществами"🤔), ретроградный меркурий, ТВ, СМИ, Эрнст в конце концов, ах нет, не он, заговорщики против него!

Да кто угодно, можно перечислять и дальше дурацкие оправдания и предположения, но это не ко мне, это к тому, кто на 200% м@@@к (буквы можете сами поставить, кому как нравится).

"СМИ виноваты", а я им хочу сказать спасибо зато, что дали мне возможность защитить себя! Ибо с имеющимся административным ресурсом, люди со звездой во лбу могут творить, что угодно!

А мне простой смертной (я причисляю себя к таким), что делать? Как защитить себя? Тихо и мирно смириться с тем, что хотят на меня повесить?

Почему никто упорно не хочет слышать, что я всё предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже, у меня не было другого выбора, меня обвинили в том, чего я не совершала и могли дать срок!!!

Одумайтесь!!!

А что это за видео?))) Это что Хит Парад любовниц, которые разрушили семьи?)

Ну тогда если исходить из этой логики, то там не хватает только одной фотографии!!!

Наслаждайтесь!!! 😘

P. S: можете обвинять меня в цинизме, отсутствие души и ума, но мне плевать, я больше никогда, никогда не дам себя в обиду!!!", – пишет Шульженко.

Фанаты неоднозначно восприняли этот пост, о чем и сообщили в комментариях.

"Настена, ты главное держись и не обращай ни на кого внимания 🙏🙏🙏ты красотка🔥❤️😘 Пусть все что по факту является фактом, будет фактом 🙏и не чем другим. Пусть все называет себя тем, чем является на самом деле. Браво Настя 🙏 Да пошел он на х*й! Настя,борись за право быть счастливой в этой жизни! Ты красивая и очень сильная! БЕРЕГИ себя! Слишком низко и примитивно( неправильно иметь отношения с женатым, а он конечно гавно (жене вечно лапшу вешает). Как говорил Жиглов:"наказания без вины не бывает". Молодец, всё правильно сделала!! 👍 Это явно не в квартире🤗 Не ложилась бы под женатого мужика,тем более со звездой на лбу,и не нужно было бы ни от кого защищаться!Не нужно из себя строить жертву,ты не лягла под сварщика почему-то. Ты просто нагло влезла в чужую семью.Сучка не захочет,кобель не вскочит! Ещё выложи доказательство, что были вместе 1,5 года. Интересно, что они запоют на это 😂", – написали они.

Ранее мы писали, что Анастасия Шульженко поразила новой выходкой. У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором оседлала жеребца. Красотка залезла верхом на коня и удивила невероятным трюком, застыв в позе подобно цирковым артистам.

«Мне срочно нужны тренировки! Хочу чувствовать себя живой», - подписала снимок актриса.

За час пост собрал почти 200 лайков. В комментариях Анастасии оставили массу комплиментов.

«Ух ты», «Ого! Очень эффектно!!! И неожиданно», «Скаковые – только кобылы (вас с Тарзаном и то унесло)», «Молодец девочка! Удачи тебе», «Вы очень красивая», «Та же фигня», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Шульженко с больничной койки взвыла о несправедливости: "За что я так тяжело расплачиваюсь?".

Как сообщала Politeka, Шульженко после реанимации выдвинула жесткий ультиматум мужу Королевой: "Если он публично...".

Также Politeka писала, что скандал Тарзана с любовницей может обернуться слепотой, такого Королева точно не ожидала: "Срочная операция".