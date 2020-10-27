Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала зайве під час відпочинку

Чорнява модель продовжує балувати фанатів спокусливими кадрами з відпочинку в наймодніших і стильних купальниках. Дівчина любить активний відпочинок, тому на сторінці в Instagram часто ділиться фото, які не приховують її достоїнств і показують, як дівчина веселиться на природі в досить відкритих нарядах.

Цього разу на фото Кім постала в чорному бікіні з ледь помітними білими розлученнями на ліфчику. При цьому дівчина явно переборщила з розміром-короткий ліф не зміг приховати її бюст, від чого пишні форми просто «випали» знизу бікіні.

Сама Лі цього не бентежиться, тому з гордістю вип'ятивши бюст вперед, позувала нс невеликому білому стільці. На терасі Кім помилувалася курортною зоною, яку видно зовсім поруч і при цьому блиснула пишними стегнами. Завершують Пляжний лук зірки сонцезахисні окуляри і червона бандана.

"Життя рухається швидко, багато працюй, багато люби і Не стримуйся», - пише Кім під фото.

Ось як реагують в мережі:

"Woo цей наряд такий гарячий🔥; ️ ❤ ️ гарячий🔥; факти # йоло, ти живеш тільки один раз, не озирайся назад🙌 🏼 💪 🏼 💪 🏼; у тебе є хлопець?; Ви релігійні? Тому що Ти відповідь на всі мої молитви 😍; Ага. . наступна річ, я знаю .. БАХ. Вік ВАУ просто. Лол 🤣; Красиво🔥 💕; абсолютно чудово🌹; красиво😙; це найдивовижніше».

Раніше ми також писали, що молода знаменитість любить хвалитися розкішними образами на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Дівчина не тільки показує фото, відзняті під час роботи над черговою рекламою одягу, але ще і часто ділиться особистими Селфі.

Володіючи яскравою зовнішністю, Кім не приховує, що їй подобається її образ і вона не хоче ховати тіло. Лі підкреслює достоїнства тісними сукнями з непристойно глибокими вирізами, показує, як виглядає без ліфчика або позує в одній сорочці.

На домашньому Селфі красуня з'явилася в одному лише рожевому халатику з мереживами і кокетливо розпустила пояс, показавши тим самим, що позує вона без ліфчика. Дівчина трохи схилила голову вниз, акцентувавши увагу на бюсті і пухких губах. При цьому скромності чи не позичати.

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