Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала лишнее во время отдыха

Черноволосая модель продолжает баловать фанатов соблазнительными кадрами из отдыха в самых модных и стильных купальниках. Девушка любит активный отдых, поэтому на странице в Инстаграм часто делится фото, которые не скрывают ее достоинств и показывают, как девушка веселится на природе в довольно открытых нарядах.

В этот раз на фото Ким предстала в черном бикини с едва заметными белыми разводами на лифчике. При этом девушка явно переборщила с размером – короткий лиф не смог скрыть ее бюст, от чего пышные формы просто «выпали» снизу бикини.

Сама Ли этого не смущается, поэтому с гордостью выпятив бюст вперед, позировала нс небольшом белом стуле. На террасе Ким полюбовалась курортной зоной, которую видно совсем рядом и при этом блеснула пышными бедрами. Завершают пляжный лук звезды солнцезащитные очки и красная бандана.

При этом из-за позы, которую приняла девушка, можно также заметить лишний вес и слегка обвисший животик.

«Жизнь движется быстро, много работай, много люби и не сдерживайся 🦋✨», - пишет Ким под фото.

Вот как реагируют в сети:

«Woo этот наряд такой горячий🔥; ️❤️ горячий🔥; Факты # йоло, ты живешь только один раз, не оглядывайся назад 🙌🏼💪🏼💪🏼; У тебя есть парень?; Вы религиозны? Потому что ты ответ на все мои молитвы 😍; Ага .. следующая вещь, я знаю .. БАХ. Возраст ВАУ просто. Лол 🤣; Красиво🔥💕; Абсолютно великолепно 🌹; Красиво😙; Это самое удивительное».

Ранее мы также писали, что молодая знаменитость любит хвастаться роскошными образами на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка не только показывает фото, отснятые во время работы над очередной рекламой одежды, но еще и часто делится личными селфи.

Обладая яркой внешностью, Ким не скрывает, что ей нравится ее образ и она не хочет прятать тело. Ли подчеркивает достоинства тесными платьями с неприлично глубокими вырезами, показывает, как выглядит без лифчика или позирует в одной рубашке.

На домашнем селфи красотка появилась в одном лишь розовом халатике с кружевами и кокетливо распустила пояс, показав тем самым, что позирует она без лифчика. Девушка чуть склонила голову вниз, акцентировав внимание на бюсте и пухлых губах. При этом скромности Ли не занимать.

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