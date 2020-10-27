Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе в максимально гарячому образі
На фото красуня позувала в чорному купальнику і рожевому ТОПі з рукавами. Кассандра звільнила пишний бюст, показуючи його фанатам. Дівчина тільки прикрила сердечками найпікантніше, щоб соціальна мережа пропустила знімок. На другому фото модель вже упакувала красу в наряд. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Відкриваю все це", - написала красуня під фото.
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Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ми бачимо тебе", "я так близький до того, щоб копіювати, що тільки фанати лол", " ви можете опублікувати ще подібне?", "прекрасна і шикарна леді", "ти прекрасна моя любов", "я люблю, коли є кілька фотографій і є груди", "дуже вау момент"," Напиши мені, хлопці, для розваги"," Ой який гарний клацання"," Вау, ти фантастична", " гаряча засмагла бомба, що сталося з твоїм фан-аккаунтом?".
Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала себе.
Брюнетка блиснула соковитими формами в майже невидимому купальнику. Крихітне бікіні обтягнуло великі груди двома трикутними клаптиками тканини. Найтонші бретельки натягнулися на грудях, і потягнулися за потилицю.
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