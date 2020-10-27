Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про бажання
Зірка позувала в темній сукні, яка виявилася досить маленькою для форм Гюль. Бахарі взялася за бретельки вбрання, щоб утримати пишний бюст, який так і виривався без білизни на свободу. Волосся дівчина залишила розпущеним, а образ доповнила стильною прикрасою на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Хотіла б я", - підписала красуня фотографію.
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Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Зі мною", "ти така мила", "Моя дитинко"," вона шикарна"," Люблю цю картинку"," ти дійсно прекрасний ангел", " чорт забирай, ти приголомшлива !", "Чудовий вигляд, абсолютно приголомшливий", "такий гарний і сексуальний", "Ти виглядаєш тут настільки сяючим", "ти все ще виглядаєш так дивно красиво, вражаюче чудово і дивно мило, як завжди, в цьому новому чорному платті".
Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі показала, як відпочиває в ресторані.
У сукні темно-болотного відтінку їй вдалося показати не тільки бюст, але ще і досить витончену талію з пишними стегнами. Спущені з плечей рукава надали трохи більш пікантний вигляд.
Нагадавши, сукня турецької Кардашьян не витримала тяжкості величезного бюста, все напоказ
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