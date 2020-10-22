Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала стильный вечерний образ в иссиня-черном платье

Девушка не боится критики, ведь старается публиковать в социальной сети Инстаграм лишь яркие фото без лишней вульгарности. Гюль не раздевается на камеру, но при этом во время каждого выхода в свет примеряет наряды, что совсем не скрывают ее бюст.

И этот раз также не был исключением. На вечернем фото Бахари выглядела просто превосходно. Девушка надела необычное платье с велюровой ткани и приспустила тонкие бретельки с плеч, оголяя таким образом еще и зону своего декольте, которая оказалась в итоге едва скрытой тканью тесного платья.

Фанаты не остались равнодушны к образу Бахари, едва не показавшей лишнего:

«Чувствую, как встречаться с тобой порадует любого; Великолепный малыш; Красиво 😊😘; Хороший ресторан, почему ты не сказала мне встретить тебя там; Здорово, черт ....; Кто эта красотка 🔥🔥🔥; такой большой обзор на эти формы; так жарко; Сделано только для игры🔥 кто эта нимфа?🔥🔥; Вы очень горячие❤️❤️; Удивительно красиво; о Иисусе так чертовски круто; Муи-дама 😊🔥; 😍😍😍 красиво; Так прекрасно! Люблю платье. ☺️❤️».

Ранее мы писали, чтоГюль стала популярна относительно недавно, благодаря своей необычной внешности и схожести с сестрами Кардашьян, по уверению ее поклонников. Девушка каждый день делится фото в едином стиле – кадры из ресторанов, кафе и отдыха на курорте становятся все популярнее.

Так, в этот раз Бахари показала стильный образ в черном платье. Черное платье на тонких бретельках впечатлило поклонников своей откровенностью, так как девушка продемонстрировала не только едва прикрытое декольте, но еще и оголила бедра. Вырез на платье превзошел все ожидания, так как дошел до самой талии. Таким образом Бахари подчеркнула, что она позировала без нижнего белья.

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