Співачка і ведуча шоу «Танці з зірками» Тіна Кароль приголомшила своїм виглядом у новому випуску навіть Юрія Горбунова, з яким разом веде шоу

Кароль вела дев'ятий ефір в білій сукні з глибоким декольте, прозорим корсетом і розрізом спереду.

До такої сукні підібрали червоні туфлі зі стразами і відкритими пальцями. Образ доповнив червоний манікюр і макіяж в натуральних тонах. Волосся Кароль, як завжди, були акуратно укладені.

"Оооо, біле-то любов, а чорне-то ікра», - сказав Горбунов, корда побачив Кароль в такому вбранні.

Шанувальники співачки захоплюються тим, як вона виглядає в новій сукні.

"О, як прекрасна наша королева", "Тіна зверху, Юра знизу"," Наречена, що втекла😄», "Наша дівчинка, найпрекрасніша", "сьогодні Тіночка Богиня", " яка прекрасна❤️✨ 👑", «як завжди прекрасна!", "Неймовірна», «Красива Тіна», "Тіночка, чарівно виглядаєш", "Тіна зверху, Юра знизу", "У білому вона виглядає краще", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте

Як повідомляла Politeka, безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців:"Тіночка, сховай свої прищики".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль у вбранні спокусниці спокусила розмірами, українці оцінили: "емоції зашкалюють!»