Украинская певица Тина Кароль сразила пикантным образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу в Инстаграм одного из фан-клубов исполнительницы.

На кадрах видно, как знаменитость готовят к прямому эфиру. Так, одна из помощниц звезды приподнимает платье Тины, чтобы та ни за что не зацепилась.

На певице черное откровеное платье с очень глубоким декольте. Грудь едва удерживается в наряде, причем, заметно, что под платьем певицы нет нижнего белья. Звезда сосредоточенно идет сначала по коридуру, затем – спускается в зал по лестнице.

Тина Кароль постоянно держится за руку помощницы. Примечательно, на девушке, сопровождающей певицу, надета защитная маска, на самой Тине – нет.

Поклонники по-разному оценили это видео. Некоторые, как всегда, в восторге от своей любимице, другие раскритиковали как внешность, так и поведение знаменитости.

"То ей туфли поправляют у всех на виду, то платье поднимают. 😂😂😂 хотяб перед камерой ни делала бы так. Очень красивая!!!! Тиночка спряч свои прыщики,некрасиво :тиж Українська співачка🤔👎💔 Пожалейте вашего взрослого сына.бесконечно видеть полуголую мать , это может создать проблемы.и да вы бы выглядели намного сексуальней в закрытом платье, ну ужасно же... просто вас жаль. Она красива спору нет но почему-то ее перемкнула и она стала одеваться вульгарно это стыдно некрасиво у вас вид сын растёт Красоточка💜💜💜 Наша Клеопатра🤤❤️ Какая гарнюсенькая🔥❤️ На Бритни Спирс сжечь похожая)))😊😍", – пишут люди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 13 Сен 2020 в 12:06 PDT

Politeka писала, что украинская певица Тина Кароль сразила личным диалогом во время телефонного звонка с Даном Баланом. Как стало недавно известно, уже через неделю состоится релиз альбома Тины Кароль «Найти своих». Оригинальной обложкой для альбома стало произведение искусства знаменитого украинского скульптора Владимира Цисарика.

В новый альбом Тины Кароль войдут записи телефонных разговоров с Даном Баланом Певица продолжает интриговать выпуском альбома «Найти своих» Тина На фан-аккаунте Тины также появился отрывок телефонного разговора с Даном Баланом, который ранее звезда сама представила в своем Инстаграм. Как выяснилось, в новом альбоме будут также представлены записи стихов, прочтенных самой Тиной.

В самой телефонной записи слышны 15 секунд разговоров артистов, обсуждающих идеи для нового альбома, а также шутящих о предложенных вариантах.

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