Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила фигурой в наряде с откровенным декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный фан-аккант знаменитости в Instagram.

«Танцы со звездами. Начало», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Тина Кароль позирует в платье с экстремальным декольте, которое эффектно подчеркивает ее и без того идеальную фигуру. При этом сама красотка не стесняется демонстрировать тело в разных позах.

«Не, ну красотка», «Такая скромница а грудь снова выставила. Уже всех перещеголяла своим декольте», «У меня нет слов, эмоции зашкаливают, что за красота, божеее», «Сегодня Тина огонь! Ох...Это платье», «разве можно быть такой нереальной», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что на обложке нового альбома Тины Кароль "Найти своих» изображена скульптура, которую выполнил Владимир Цисарик.

Автор рассказал, что когда создавал скульптуру, то вдохновлялся творчеством Тины Кароль. Она символизирует стойкость духа и хрупкость бытия. Портрет певицы, который обрамляют крылья, говорит о том, что человек может выстоять и на очень тонком крыле, если его дух будет наполненным.

Напомним, флиртующую Кароль застукали с женатым красавчиком, страсти на "Танцях" накаляются.

Как сообщала Politeka, эксперименты Тины Кароль с внешностью разозлили украинцев: "У людей нечего есть, а они...".

Также Politeka писала, что опухшая Кароль удивила внешним видом на "Танцях з зірками".