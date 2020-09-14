Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила фигурой в платье с экстремальным декольте
Как передает Politeka.net, певица обожает откровенные наряды, за что ее очень любят поклонники и довольно часто ругают украинцы. Впрочем, звезду это, похоже, не волнует, поэтому она продолжает удивлять публику все более и более пикантными костюмами.
На последнем эфире шоу «Танці з зірками» Кароль появилась в очень соблазнительном образе. Она была одета в черное платье с экстремально глубоким декольте. Аппетитная грудь певицы так и норовила вырваться наружу. Корсет платья был украшен красивыми камнями, что придало особой пикантности образу.
Тина воспользовалась моментом и устроила жаркую фотосессию в зеркальной комнате или возле зеркальной стенки. Она соблазнительно выгиналась, демонстрируя свою фигуру во всей красе.
Стоит отметить, что образ вызвал настоящий фурор в сети. Тине оставили массу комплиментов под ее постом и больше 40 тысяч лайков.
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«Пожарище», «Мама-кошка», «До этого момента вы видели что-то настолько прекрасное? Вот и я нет», «Какаааая красивая! Образец истинной женщины) восхищаюсь и вдохновляюсь вами», «Я горю. За что нам такая красота?», «Боже, какая богиня», «Королева», «О Боже», - пишут пользователи сети.
Напомним, что домашняя Тина Кароль в косынке выпятила губки и показала свою новую гордость: "Красотулька".
Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".
Также Politeka писала, что игривая Тина Кароль в образе зайчика не оставила равнодушных: "Ты не будешь теперь спать".