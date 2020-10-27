Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про погоду

На фото Амбросіо позувала в білому топі і штанях з чорними смужками. Красуню знімали знизу, тому акцент вийшов на пружному бюсті і хмарах. Дівчина відвернулася від фотографа, волосся залишила розпущеним, яке розтріпалося на вітрі. Алессандру знімали, швидше за все, в стрибку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хмари", - підписала смайликами фотографію модель.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Абсолютно приголомшливо", " Вау! Які у вас очі! Вони дивляться прямо в душу", " чудово! богиня", "Красива", " ви сяєте!", "Красуня, я фанат", "чуттєва, красива і дивовижна жінка, просто Амбросіо", "завжди прекрасна", "я люблю тебе, так що мама, Міа, розум, бомбіна, Прийди до мене", "дивно, будь ласка, у мене немає слів", "карколомна супер спокуслива жінка".

Повідомлялося, що 39-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо підкорила мережу яскравими кадрами.

Так, Алессандра в легкій міні-сукні сірого відтінку зручно розташувалася на підстилці на траві, тримаючи в руках і граючись з цуценятами породи лабрадор, радуючи фанатів милими істотами.

Красуня навіть, мабуть, не помітила, як задерся поділ, оголивши її чарівні стрункі ніжки.

"Щенячья любов 💕💕💕 Запропонуйте імена для цих малюків?", - підписала фото Амбросіо.

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