Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о погоде

На фото Амбросио позировала в белом топе и штанах с черными полосками. Красотку снимали снизу, поэтому акцент вышел на упругом бюсте и облаках. Девушка отвернулась от фотографа, волосы оставила распущенными, которые растрепались на ветру. Алессандру снимали, скорее всего, в прыжке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на аккаунт знаменитости в социальных сетях.

"Тучи", - подписала смайликами фотографию модель.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали много хвалебных комплиментов:

"Абсолютно потрясающе", "Вау! Какие у вас глаза! Они смотрят прямо в душу", "Замечательно! богиня", "Красивая", "Вы сияете!", "Красавица, я фанат", "Чувственная, красивая и удивительная женщина, просто Амбросио", "Всегда прекрасна", "Я люблю тебя, так что мама, миа, разум, бомбина, приди ко мне", "Удивительно, пожалуйста, у меня нет слов", "Сногсшибательная супер соблазнительная женщина".

Сообщалось, что 39-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио удивила фанатов яркими снимками.

Так, Алессандра в легком мини-платье серого оттенка удобно расположилась на подстилке на траве, держа в руках и играясь с щенками породы лабрадор, радуя фанатов милыми существами.

Красотка даже, видимо, не заметила, как задрался подол, обнажив ее прелестные стройные ножки.

"Щенячья любовь 💕💕💕 Предложите имена для этих малышей?", - подписала фото Амбросио.

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