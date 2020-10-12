Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret,  покорила формами в мини-бикини 

Модель регулярно радует поклонников своими упругими видами в бикини на пляже, пишет Politeka.net. Так, красотка решила опубликовать фото, на которых с выгодных ракурсов показывает свои достоинства во время купания. 

Амбросио опубликовала снимки в своем Инстаграм, подписав: "Счастливое место навсегда 🌊". 

Модель на первом кадре зашла в воду, она приподняла подбородок и улыбнулась. Ее глаза прикрывали солнечные очки. Видно, что красотка счастлива здесь находиться. 

На другом фото потрясная Алессандра позировала, стоя спиной к камере. 

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Модель показала упругие ягодицы в маленьком бикини. Также от стройной талии нельзя оторваться. 

За 15 часов пост собрал более 90 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователей сети восхитила фигура, ведь так не скажешь, что модель - мать двоих очаровательных детей. 

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happy place forever 🌊

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Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио блистала в крохотном купальнике на тонких завязках. Треугольная ткань выделила аппетитные прелести, немного приподняв и обтянув их.

Звезда приспустила светлую накидку с плеч, что  придавало образу пикантности. Завершили образ разные аксессуары, в том числе головной убор. 

Напомним, Алессандра Амбросио позировала в купальнике и длинных летних брюках. 

Модель позировала в кресле-коконе в разных позах. Звезда была в лифчике от купальнике, лямки которого впивались в тело под тяжестью красивого бюста. Кокетливый вырез посередине груди с бантиком - придавали образу пикантности. 

Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».