Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, покорила формами в мини-бикини
Модель регулярно радует поклонников своими упругими видами в бикини на пляже, пишет Politeka.net. Так, красотка решила опубликовать фото, на которых с выгодных ракурсов показывает свои достоинства во время купания.
Амбросио опубликовала снимки в своем Инстаграм, подписав: "Счастливое место навсегда 🌊".
Модель на первом кадре зашла в воду, она приподняла подбородок и улыбнулась. Ее глаза прикрывали солнечные очки. Видно, что красотка счастлива здесь находиться.
На другом фото потрясная Алессандра позировала, стоя спиной к камере.
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Модель показала упругие ягодицы в маленьком бикини. Также от стройной талии нельзя оторваться.
За 15 часов пост собрал более 90 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователей сети восхитила фигура, ведь так не скажешь, что модель - мать двоих очаровательных детей.
Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио блистала в крохотном купальнике на тонких завязках. Треугольная ткань выделила аппетитные прелести, немного приподняв и обтянув их.
Звезда приспустила светлую накидку с плеч, что придавало образу пикантности. Завершили образ разные аксессуары, в том числе головной убор.
Напомним, Алессандра Амбросио позировала в купальнике и длинных летних брюках.
Модель позировала в кресле-коконе в разных позах. Звезда была в лифчике от купальнике, лямки которого впивались в тело под тяжестью красивого бюста. Кокетливый вырез посередине груди с бантиком - придавали образу пикантности.
Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".
Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.
Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».