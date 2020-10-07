Знаменитая модель Victoria’s Secret Алессандра Амбросио впечатлила чувственными фото с дочкой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала совместные снимки с 12-летней дочкой Аней. Обе красотки были одеты в невероятно нежные и воздушные платья. Они стояли возле стены и пытались позировать на камеру. Платья красоток извивались, что придало кадрам живости и шарму.

Несмотря на юный возраст, дочка Амбросио уже обладает талантом модели. У нее красивая фигура, длинные шелковистые волосы и прекрасная мама, которая с детства дает ей мастер-классы по позированию.

За несколько часов пост модели собрал почти 35 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Я так сильно люблю вас, девочки», «Просто вау!», «Тааак красиво», «Красавицы», «Великолепные женщины», «Алессандра Амбросио, одна из самых красивых женщин планеты!», «Ты такая красивая милая», «Великолепно», «ABBA были бы рады увидеть это», «Удивительные», «Ты красивая, ароматная и вкусная!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио поразила фанатов эффектным образом. Красотка позировала в ярком топе с декольте и завязочками на талии. Наряд подчеркнул изящную фигуру красотки, сделав акцент на самых сочных местах.

Напомним, что Алессандра Амбросио соблазнила томными позами в коже: "от этих фото становится жарко".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио приспустила купальник ради знойного кадра: "Абсолютная красота".

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио в лавандовом мини показала, что сделало ее знаменитостью: «Фантастическая».