У неділю, 25 жовтня, відбувся дев'ятий випуск шоу "Танці з зірками-2020", яке продовжує дивувати несподіваними поворотами
На цей раз до традиційної трійки суддів в цьому ефірі приєдналася учасниця другого оновленого сезону Маша Єфросиніна, а на балконі в якості провідних зірок зустрічали Потап і його син Андрій.
У новому випуску на паркет вийшли учасники попередніх сезонів.
Вечір відкрив номер Надії Мейхер і Кирила Васюка. До них приєднався Даніель Салем.
Ана Чері з декольте до пупка захопила пружними "пряниками": "Прекрасна шахрайка"
Тарифи на тепло вдарять по українцям з новою силою: "Ціна одного кубометра може скласти…"
Ані Лорак вразила змінами зовнішності, вже не приховати: "що у неї з ротом?"
Пішла з життя легенда радянського кіно: на прощанні помітили поганий знак, фото
Ф'южн Сергій Танчинець і Яна Цибульська танцювали разом з Мішель Андраде.
Румбу Ольга Фреймут та Ілля Падзіна танцювали разом з Лесею Нікітюк.
На допомогу парі Сергій Мельник і Аделіна Делі з їх віденським вальсом прийшла суперфіналістка "танців" і олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова.
Дмитро Жук-партнер Юлії Саніної-захворів коронавірусом Партнер Саніної Дмитро Жук захворів коронавірусрм: хто його замінив на паркеті, через що його екстрено замінив екс-учасник цього сезону Дмитро Дікусар. Разом з Женею Котом вони представили танго.
Іраклі Макацарія станцював втрьох з Сантою Дімопулос і Максом Леоновим фламенко.
Дарина Петрожицька та ігор Гелуненко з Ольгою Сумською танцювали модерн.
За підсумками дев'ятого прямого ефіру в зону ризику потрапили дві пари: Надія Мейхер і Кирило Васюк, А також Сергій Танчинець і Яна Цибульська. Але танцю за життя цього тижня не було.
Раптово Дарина Петрожицька заявила, що вони з Ігорем Гелуненко хочуть покинути шоу. За словами актриси, вона дуже втомлюється під час репетицій, і їй складно поєднувати танці зі зйомками. Пара подякувала глядачам за їх підтримку і голоси.
Відзначимо, в 9 випуску Дарина Петрожицька і Ігоргелуненко разом з актрисою Ольгою Сумською виконали модерн, який, на думку суддів, вдався не дуже добре. Але глядачі віддали чимало голосів парі, завдяки чому вона не потрапила в зону ризику.
Спеціальний виступ в дев'ятому ефірі підготували група Mozgi & Magic Five, Ілюзіоністи, які підкорили соцмережі. Разом вони виконали пісню Покажу тобі Magic. Позитив, який вже оговтався від хвороби, повернувся на проект разом з групою і зазначив, що з мікрофоном на паркеті відчуває себе набагато впевненіше.
Нагадаємо, грайлива Кухар з "Танців з зірками» подражнила засмаглою шкірою в пікантній сукні: "Любовна одержимість".
Як повідомляла Politeka, Фреймут на тлі Нікітюк зганьбилася на "Танцях з зірками", відео нового фіаско.
Також Politeka писала, що фаворитка Тіни Кароль на "Танцях з зірками" опинилася в обіймах екс-чоловіка Білик:" це просто вау»