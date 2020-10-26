У неділю, 25 жовтня, відбувся дев'ятий випуск шоу "Танці з зірками-2020", яке продовжує дивувати несподіваними поворотами

На цей раз до традиційної трійки суддів в цьому ефірі приєдналася учасниця другого оновленого сезону Маша Єфросиніна, а на балконі в якості провідних зірок зустрічали Потап і його син Андрій.

У новому випуску на паркет вийшли учасники попередніх сезонів.

Вечір відкрив номер Надії Мейхер і Кирила Васюка. До них приєднався Даніель Салем.

Ф'южн Сергій Танчинець і Яна Цибульська танцювали разом з Мішель Андраде.

Румбу Ольга Фреймут та Ілля Падзіна танцювали разом з Лесею Нікітюк.

На допомогу парі Сергій Мельник і Аделіна Делі з їх віденським вальсом прийшла суперфіналістка "танців" і олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова.

Дмитро Жук-партнер Юлії Саніної-захворів коронавірусом Партнер Саніної Дмитро Жук захворів коронавірусрм: хто його замінив на паркеті, через що його екстрено замінив екс-учасник цього сезону Дмитро Дікусар. Разом з Женею Котом вони представили танго.

Іраклі Макацарія станцював втрьох з Сантою Дімопулос і Максом Леоновим фламенко.

Дарина Петрожицька та ігор Гелуненко з Ольгою Сумською танцювали модерн.

За підсумками дев'ятого прямого ефіру в зону ризику потрапили дві пари: Надія Мейхер і Кирило Васюк, А також Сергій Танчинець і Яна Цибульська. Але танцю за життя цього тижня не було.

Раптово Дарина Петрожицька заявила, що вони з Ігорем Гелуненко хочуть покинути шоу. За словами актриси, вона дуже втомлюється під час репетицій, і їй складно поєднувати танці зі зйомками. Пара подякувала глядачам за їх підтримку і голоси.

Відзначимо, в 9 випуску Дарина Петрожицька і Ігоргелуненко разом з актрисою Ольгою Сумською виконали модерн, який, на думку суддів, вдався не дуже добре. Але глядачі віддали чимало голосів парі, завдяки чому вона не потрапила в зону ризику.

Спеціальний виступ в дев'ятому ефірі підготували група Mozgi & Magic Five, Ілюзіоністи, які підкорили соцмережі. Разом вони виконали пісню Покажу тобі Magic. Позитив, який вже оговтався від хвороби, повернувся на проект разом з групою і зазначив, що з мікрофоном на паркеті відчуває себе набагато впевненіше.

Нагадаємо, грайлива Кухар з "Танців з зірками» подражнила засмаглою шкірою в пікантній сукні: "Любовна одержимість".

Як повідомляла Politeka, Фреймут на тлі Нікітюк зганьбилася на "Танцях з зірками", відео нового фіаско.

Також Politeka писала, що фаворитка Тіни Кароль на "Танцях з зірками" опинилася в обіймах екс-чоловіка Білик:" це просто вау»