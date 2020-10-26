В воскресенье, 25 октября, состоялся девятый выпуск шоу "Танці з зірками-2020", которое продолжает удивлять неожиданными поворотами

На этот раз к традиционной тройке судей в этом эфире присоединилась участница второго обновленного сезона Маша Ефросинина, а на балконе в качестве ведущих звезд встречали Потап и его сын Андрей.

В новом выпуске на паркет вышли участники предыдущих сезонов.

Вечер открыл номер Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. К ним присоединился Даниэль Салем.

Фьюжн Сергей Танчинец и Яна Цыбульская танцевали вместе с Мишель Андраде.

Румбу Ольга Фреймут и Илья Падзина танцевали вместе с Лесей Никитюк.

На помощь паре Сергей Мельник и Аделина Дели с их венским вальсом пришла суперфиналистка "танцев" и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова.

Дмитрий Жук – партнер Юлии Саниной – заболел коронавирусом Партнер Саниной Дмитрий Жук заболел коронавирусрм: кто его заменил на паркете, из-за чего его экстренно заменил экс-участник этого сезона Дмитрий Дикусар. Вместе с Женей Котом они представили танго.

Иракли Макацария станцевал втроем с Сантой Димопулос и Максом Леоновым фламенко.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко с Ольгой Сумской танцевали модерн.

По итогам девятого прямого эфира в зону риска попали две пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Танчинец и Яна Цыбульская. Но танца за жизнь на этой неделе не было.

Внезапно Дарья Петрожицкая заявила, что они с Игорем Гелуненко хотят покинуть шоу. По словам актрисы, она очень устает во время репетиций, и ей сложно совмещать танцы со съемками. Пара поблагодарила зрителей за их поддержку и голоса.

Отметим, в 9 выпуске Дарья Петрожицкая и ИгорьГелуненко вместе с актрисой Ольгой Сумской исполнили модерн, который, по мнению судей, удался не слишком хорошо. Но зрители отдали немало голосов паре, благодаря чему она не попала в зону риска.

Специальное выступление в девятом эфире подготовили группа Mozgi & Magic Five, иллюзионисты, которые покорили соцсети. Вместе они исполнили песню Покажу тебе Magic. Позитив, который уже оправился от болезни, вернулся на проект вместе с группой и отметил, что с микрофоном на паркете чувствует себя гораздо уверенней.

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