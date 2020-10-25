Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина лишилась партнера на «Танцях з зірками»

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно во время прямого эфира шоу. Отмечается, что хореограф Дмитрий Жук, который танцевал с Саниной, заболел китайским вирусом. В связи с болезнью, он не смог выйти на паркет во время девятого прямого эфира.

Однако Санина, которая является любимицей Тины Кароль, продолжила участие в шоу. Она вышла на паркет сразу с двумя известными танцорами – Женей Котом и экс-мужем Ирины Билык Дмитрием Дикуссаром, который заменил на паркете Жука. Трио образовалось, так как девятый эфир был посвящен выпускникам прошлых сезонов.

Стоит отметить, что зрители пришли в восторг от этого трио, заявив, что мечтали увидеть Юлию в паре с Дикуссаром. Юлия в процессе танца оказывалась в страстных объятиях хореографа.

«Номер до мурашек», «Очень круто. Еще и с такими офигенными партнерами», «Это было круто!», «Мурашки, это просто вау. Юля просто молодец», «Космос», «Очень круто», «Вот это первый танец за сегодняшний вечер. Классное трио. Санину нужно было с Дикусаром в пару поставить», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что из-за болезни уже покинули шоу Позитив и Юлия Сахневич, а также Олег Винник и Алена Шоптенко.

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