Судья шоу «Танці з зірками», прима-балерина Екатерина Кухар козырнула роскошным нарядом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Кухар анонсировала прямой эфир шоу, опубликовав снимок с прошлого эфира. Звезда сидела за судейским столом в невероятно красивом платье. Ее кожа выглядела блестящей и загорелой, а декольте платья привлекало к себе внимание. Кухар поднесла руку к груди, что сделало кадр особенно пикантным.

«Любовная одержимость сделала его жертвой виртуозной интриги...». Вечер pas de trois..И это значит, что любимые звёзды вернутся на паркет», - сообщила Кухар, спросив, по ком из звезд зрители соскучились больше всего.

За 50 минут пост красотки собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Катя, вы очаровательны. Пример для подражания, восхищаюсь вами», «Катя вы красивая, умная и справедливая», «Катя вы как всегда красивее всех», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар и Ольга Фреймут устраивают настоящее шоу на "Танцях з зірками". Сначала две звезды постоянно ссорились в прямых эфирах, после чего решились на совместный танец. После танца комментарии Кухар в сторону Фреймут стали более сдержанными.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" устроила страстные развлечения на улице: "Хоть бы Оля Фреймут поняла...".

Как сообщала Politeka, раззадоренная Кухар дала жару с красавцем из "Танців з зірками", кадры из закулисья: "Я тебе сейчас...".

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар озадачила мрачным снимком с юными балеринами.