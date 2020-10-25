Популярна співачка Олена Темнікова, яка раніше виступала в групі "Серебро", похвалилася витонченою фігурою в латексному вбранні
Кадри знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.
"Кліпу #спека один рік. Ось і час ☺️пролетів... гарний, ДО РЕЧІ, кліп. До речі, в Китаї це моя найпопулярніша пісня. Як нам розповів мейджор", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що пост красуня супроводжувала знімком, на якому вона позує в латексному вбранні, всіляко згинаючись перед камерою. Шанувальники також оцінили роботу зірки, порівнявши її з героїнею культового фільму.
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"Крутий образ», «Люблю бекстейдж, де ти чіпсики в цьому костюмі їси😅 😍», «уявляю, як жарко в цьому костюмі», «як з п'ятого елемента», "настільки красива, що здаєшся ідеальною дівчиною", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що співачка Олена Темнікова, колишня солістка російської групи "Серебро", показала, що прохолодна осінь-стилю не перешкода
На ній-спідниця-міді в клітку, сірий в клітку корсет, що підкреслює тонку талію і красиву форму грудей, а також коричнева ажурна блуза. Образ доповнюють чорні чоботи.
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