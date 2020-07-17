Известная певица Елена Темникова, бывшая солистка группы "Серебро", показала, как релаксирует

Красотка в этот раз лежала на какой-то поверхности в розовом купальнике. Елена закинула руки за голову и закрыла глаза от удовольствия, а волосы были собраны в хвост. Темникова не стеснялась демонстрировать свое тело, которое практически слилось в один цвет с купальником, благодаря чему фото вышло довольно горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая) это купальник Eres? Новые фото, Лен?", "Перерыть свои прошлогодние фотки с лета тоже что-ли", "Вот это фигура", "Лена,ты случайно не фотоаппарат? Тогда почему, когда я тебя вижу,я улыбаюсь?", "Фотографии Елены Темниковой, как готовые обложки на треки", "Чумовая", "Срочно на обложку журнала", "Как можно так идеально всегда получаться на фото?".

35-летняя российская певица Елена Темникова глядя на который хочется улыбаться.

Красотка опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в лифчике от купальника бежевого оттенка с черным узором и стильных потертых джинсах. Слегка растрепанная, но счастливая, артистка улеглась в траву, "придавив" своего шоколадного лабрадора Мишу.

Напомним, загорелая экс-солистка «Серебро» выставила напоказ свою красоту в мокром бикини

Также Politeka писала, что экс-солистка "Серебро" без лифчика соблазнила кружевным декольте

Также Politeka сообщала, что экс-солистка «Серебро» завела нового любимца с полуоборота, кадры попали в сеть



