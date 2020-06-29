35-летняя российская певица Елена Темникова, бывшая солистка группы "Серебро" изумила атмосферным снимком, глядя на который хочется улыбаться

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в лифчике от купальника бежевого оттенка с черным узором и стильных потертых джинсах. Слегка растрепанная, но счастливая, артистка улеглась в траву, "придавив" своего шоколадного лабрадора Мишу. Звезда использовала песика в качестве подушки. При беглом взгляде кажется, что у нее на плечах меховая накидка, и только после более пристального разглядывания становится понятно, что "накидка"-то живая.

На этом снимке прекрасно все: и довольная жизнью худенькая певица, и изумрудно-зеленая трава, и ее питомец. Пользователи рассыпались в комплиментах:

"ну джинсы как всегда тооп!!! где находишь?))"

"Красота - страшная сила 😍😍 От фотографии прям веет летом, радостью, счастьем. Сразу захотелось выйти на прогулку))"

"шикарные джинсы, просто отвал😻"

"Безумно хочу на травке полежать😭 но времени совсем нет"

"Сначала подумал, что это меховая жилетка"

"Самая нереальная , вечно молодая , красивая !!! Здесь как-будто тебе 16 лет 😍😍😍"

"Какая у вас трава зеленая😍. У нас в деревне она везде желтая"

"Лен, че ты такая худенькая 🥺👉🏼👈🏼💔"

Ранее мы сообщали, загорелая Темникова взбудоражила фото в бассейне. На ней был надет красивый купальник с ананасами.

«Мне вчера несколько человек прислали шутку: Друзья, на море случайно в ближайшее время никто не летит? Ну и зашибись, что не летите, а то настроение и так не очень...», - подписала Елена снимок.

Напомним, что красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание о нетрадиционной ориентации.

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" без лифчика соблазнила кружевным декольте: "Самая красивая женщина".

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