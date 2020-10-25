Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, похвалилася формами в одній білизні
Красуня опублікувала знімки в Instagram, передає Politeka.
Так, на першому знімку Кузнєцова позує в напівпрозорій білизні спиною на камеру, демонструючи пружну і підтягнуту фігуру.
А на іншій фотографії Кузнєцова в кокошнику і з прозорою вуаллю позує вже передом, хвалячись головною гордістю на весь зріст.
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«О боже. Тримайте мене семеро!», «ось це жінка», «красиве і чарівне тіло», «фігура топ», «красиві великі стегна, як я і хотіла», «все дуже красиво й аккуратно», «так не можна ж... все, сон пропав», «принцеса», «Я хочу на тобі одружитися», - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося раніше, модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, похвалилася спокусливими формами в пікантних нарядах
Так, на опублікованих кадрах Кузнєцова в пікантному топі й з полуницею в руках, позує на пляжі в гарячому купальнику, а також стрибає на батуті. Крім того, на кадрах Кузнєцова в облягаючому платті з декольте ефектно дефілює на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.
Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром бюста підкорила подіум у короткій сукні.
Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром звела з розуму формами в облягаючому топі:»плоди дозріли".