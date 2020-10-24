Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, похвасталась соблазнительными формами в пикантных нарядах

Кадры знаменитость опубликовала в TikTok, передает Politeka.

Так, на опубликованных кадрах Кузнецова в пикантном топе и с клубникой в руках, позирует на пляже в горячем купальнике, а также прыгает на батуте. Кроме того, на кадрах Кузнецова в облегающем платье с декольте эффектно дефилирует на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Привет, пупся», «дорогуша, привет», «я бы эту клубнику съел», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Мила Кузнецова показала, как подбирала соблазнительный образ на Хэллоуин

Так, на опубликованном коротком ролике Кузнецова позирует во время примерки различных аксессуаров. Уточним, что один мрачнее другого - венок на голову с черными розами и рогами, а также черная вуаль в крохотную сеточку.

«Занимаюсь подбором образа на хэллоуинскую фотосессию. Как вам такой венок?..Вот мой второй образ. Какой венок лучше, кстати?», - интересуется красотка.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером свела с ума формами в облегающем топе: «Плоды созрели».