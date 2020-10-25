Популярні українські телеведучі Оля Фреймут та Леся Нікітюк станцювали незрівнянну румбу на проекті «Танці з зірками»

Кадри були опубліковані на сторінці проекту в Instagram, передає Politeka.

Так, на ролику видно, як дві зірки буквально "б'ються" за партнера. Як відомо, судді поставили їм за виконання номера 35 балів. Шанувальники ж були без розуму від побаченого.

«Слабо настільки, що аж соромно,» це було просто бомбезно«,» Ух, це було дуже гаряче«,» Оля не здивувала і не вразила зовсім,але цікаво, що скажуть судді«,» Леся вогонь 🔥 🔥 ось вже у кого ноги від вух«,» Фреймут з кожним ефіром танцює все краще«,» Леся богиня«, «яка» леді", така і румба. Господи, візьміть її вже на якийсь канал, нехай над танцями не знущається», «Леся весь номер зробила», «Леся - бомба, молодчина.👏 В Олі знову не вийшов танець, немає пристрасті, затиснута", - пишуть вони.

До цього ми писали, що Оля Фреймут напередодні нового ефіру " Танців з зірками» показала, як проводить час з Лесею Нікітюк і розповіла про їх відмінності.

У новому випуску танцювального шоу нинішнім конкурсантам належить зустрітися з випускниками минулих сезонів. Так, Фреймут буде танцювати з Нікітюк, яка раніше вже висловилася з цього приводу, назвавши Олю «персонажем номер один» в поточному сезоні.

Нагадавши, Нікітюк і Фреймут влаштували пристрасті на "Танцях з зірками", дісталося і Єфросиніній: "в паркет закопає".

Як повідомляла Politeka, Ользі Фреймут після Кухар дісталося від Нікітюк, на "Танцях з зірками" стало ще спекотніше.

Також Politeka писала, що Фреймут з "Танців з зірками" вбила наповал різким висловлюванням.