Украинская ведущая Леся Никитюк и Ольга Фреймут готовят совместный номер на проекте «Танці з зірками»

Как передает Politeka.net, об этом напомнили на официальной Instagram-страничке телешоу.

Как известно, в новом эфире шоу, которое выйдет на экраны 25 октября, к нынешним конкурсантам присоединятся выпускники проекта, среди которых будет Леся Никитюк. Она исполнит номер с Олей Фреймут и Ильей Падзиной.

"Этого эфира Ольга Фреймут и Илья Падзины объединятся с Лесей Никитюк, чтобы подготовить танцевальный реванш", - говориться в сообщении.

Украинцы уже в предвкушении этого события и делятся эмоциями от будущего зрелища.

"Два бревна в одной паре", "У меня 11 лет опыта) Возможно ей обидно, но мне тоже неприятно смотреть на то, как ее пропихивают дальше, хотя она этого не заслужила", "Пусть эта Евросинина попытается все испортить, так Оля ее в паркет закопает", "Это будет бомба пушка ракета", - писали украинцы в сети.

Ранее Леся Никитюк призналась, почему решила танцевать с Олей Фреймут на «Танцях з зірками».



Телеведущая отметила, что ее приглашение на шоу было неожиданным, однако она долго не раздумывала. По словам ведущей, Фреймут сейчас «персонаж номер один», ведь она немного скандальная, знает много историй, а зрителям интересно за ней наблюдать.

Напомним, Фреймут после разгромной критики объявилась с новым партнером для "Танців з зірками": "Илья куда-то пропал".

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