Оля Фреймут в преддверии нового эфира «Танців з зірками» показала, как проводит время с Лесей Никитюк и рассказала об их различиях

В новом выпуске танцевального шоу нынешним конкурсантам предстоит встретиться с выпускниками прошлых сезонов. Так, Фреймут будет танцевать с Никитюк, которая ранее уже высказалась по этому поводу, назвав Олю «персонажем номер один» в текущем сезоне.

В свою очередь, Фреймут поделилась новым постом в своем Инстаграм, рассказав о сотрудничестве с Лесей.

«Сегодня мы танцуем с Лесей. И я счастлива. Да, госпожа Никитюк - мой антоним. Высокая (у нее ноги заканчиваются там, где мое тело). Громко смеется. Шутит наравне с мужчинами. Она, наконец, нынешняя моего бывшего...коллеги. Но - это девушка, с которой хочется дружить. Народная амбасадорка, которая вдохновляет, оживляет, с которой надежно. И так, я рада, что жизнь нас познакомила», - написала Фреймут.

Она также поделилась снимком, на котором они с Лесей позируют рядом в осеннем парке. Обе ведущий позируют в платьях и черных колготах. Однако, если Фреймут выбрала сдержанный черный наряд длиной почти до колена, то Никитюк отдала предпочтение коротком ярко-желтому платью в крупную черную клетку.

Украинцы активно обсуждают публикацию.

«Но Оля напомню вам люди, была и остаётся лучшей телеведущей и журналисткой Украины», «Девушки вы лучшие...Уверена ваше выступление будет непревзойденным», «Вы с Лесей СУПЕРРР! Удачи вам. Вы зажжете паркет. Люблю», «На паркете - утонченная элегантность и взрывная непредсказуемость», - пишут люди.

Напомним, Никитюк и Фреймут устроили страсти на "Танцях з зірками", досталось и Ефросининой: "В паркет закопает".

Как сообщала Politeka, Ольге Фреймут после Кухар досталось от Никитюк, на "Танцях з зірками" стало еще жарче.

Также Politeka писала, что Фреймут из "Танців з зірками" убила наповал резким высказыванием.