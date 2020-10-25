Легендарна британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл захопила шанувальників, похвалившись фігурою в одній сітці
Знімок знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.
"На вулиці холодно", - коротко йдеться в підписі.
Звернемо увагу, що на фотографії Кемпбелл позує в наряді в сітку, а на голові у знаменитості видніється міхова накидка. При цьому через вбрання в кадр потрапили бездоганні вигини знаменитості, на що звернули увагу її шанувальники.
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"Ущипніть мене", "Наомі-хороша, як завжди», «ти богиня", " бездоганна Краса. Ти з кожним знімком виглядаєш краще і краще " » - пишуть вони.
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На фото Наомі позувала зовсім без білизни та одягу. У кадрі було дві рамки, другий модель прикрила перший знімок, де вона в наряді "Єви". На другому фото Кемпбелл вже прикрила свої пікантні місця. Волосся у жінки були розпущені, а за них модель взялася руками. Кадри вийшли дуже живими й спокусливими.
Уточнимо, що шанувальники залайкали знімок кумира, залишивши під ним кілька тисяч коментарів.
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