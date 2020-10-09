Известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя и рассказала о книге

На фото Наоми позировала совсем без белья и одежды. В кадре было две рамки, второй модель прикрыла первый снимок, где она в наряде "Евы". На втором фото Кэмпбелл уже прикрыла свои пикантные места. Волосы у женщины были распущены, а за них модель взялась руками. Кадры получились очень живыми и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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My book “Naomi Campbell: The Evolution of an Icon!” is available in an #updated, New trade two-volume portfolio with stories by me, from @taschen ❤️

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"Моя книга «Наоми Кэмпбелл: эволюция иконы!» доступна в двухтомном портфолио", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Поздравляю", "Боже мой, ты должна сделать раздачу‼", "Наоми, Черная бомба", "Очень красиво !!!", "Ты отныне и навсегда самая изысканная и красивая женщина", "Навсегда икона", "Когда я говорю вам, эта книга просто невероятная! Должен быть кусок !! Также отмечены мои работы! Всегда спасибо".

Сообщалось, что легендарная модель Наоми Кэмпбелл, несмотря на возраст, умеет привлечь внимание к себе.

Так, Наоми Кэмпбелл опубликовала свое архивное фото из гримерки, на котором можно увидеть, как еще молодая модель готовится, видимо, к выходу на подиум.

Напомним, Наоми Кэмпбелл крепко прижалась к знойному красавцу, кадры объяти

А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл застали в жарких объятиях с известной топ-моделью

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