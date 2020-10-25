Зірка серіалу "Школа" Єлизавета Василенко похвалилася новим ніжним образом, вмостившись на лавочці

Знімки знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Хто не знав - обожнюю шахи! Ось записалася на курси, завтра перший урок і я обов'язково поділюся враженням про нього", - йдеться в повідомленні.

На знімках Василенко позує в білосніжному вбранні, з-під якого видніється блакитна водолазка. Доповнити образ знаменитість вирішила ефектною зачіскою і коробкою з шахами.

"Боже, яка шикарна», «дуже красива», «Малятко», «крута до неподобства», «викликайте швидку У мене зупинилося сердечко», «раді твоєму поверненню, богиня», «найкрасивіша і найкраща», "нереальна", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що актриса Ліза Василенко, яка є зіркою серіалу "Школа", похвалилася фігурою в тісному топі

"Йоу", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Василенко позує в білосніжному топі й облягаючих шортах, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Це помітили і її шанувальники.

Нагадавши, Ліза Василенко зі "Школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.

Як повідомляла Politeka, зірка "Школи" спокусила пікантним образом, фото крупним планом.

Також Politeka писала, що зірка "Школи" влаштувала гарячі ігри з Дорофєєвою на кухні, кадри облетіли мережу.