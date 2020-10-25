Зірка серіалу "Школа" Єлизавета Василенко похвалилася новим ніжним образом, вмостившись на лавочці
Знімки знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.
"Хто не знав - обожнюю шахи! Ось записалася на курси, завтра перший урок і я обов'язково поділюся враженням про нього", - йдеться в повідомленні.
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На знімках Василенко позує в білосніжному вбранні, з-під якого видніється блакитна водолазка. Доповнити образ знаменитість вирішила ефектною зачіскою і коробкою з шахами.
"Боже, яка шикарна», «дуже красива», «Малятко», «крута до неподобства», «викликайте швидку У мене зупинилося сердечко», «раді твоєму поверненню, богиня», «найкрасивіша і найкраща», "нереальна", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що актриса Ліза Василенко, яка є зіркою серіалу "Школа", похвалилася фігурою в тісному топі
"Йоу", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Василенко позує в білосніжному топі й облягаючих шортах, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Це помітили і її шанувальники.
Нагадавши, Ліза Василенко зі "Школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.
Як повідомляла Politeka, зірка "Школи" спокусила пікантним образом, фото крупним планом.
Також Politeka писала, що зірка "Школи" влаштувала гарячі ігри з Дорофєєвою на кухні, кадри облетіли мережу.