Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко похвасталась новым нежным образом, умостившись на лавочке
Снимки знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«Кто не знал - обожаю шахматы! Вот записалась на курсы, завтра первый урок и я обязательно поделюсь впечатлением о нём», - говорится в сообщении.
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На снимках Василенко позирует в белоснежном наряде, из-под которого виднеется голубая водолазка. Дополнить образ знаменитость решила эффектной прической и коробкой с шахматами.
«Боже, какая шикарная», «очень красивая», «малышка», «крутая до безобразия», «вызывайте скорую у меня остановилось сердечко», «рады твоему возвращению, богиня», «Самая красивая и лучшая», «нереальная», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что актриса Лиза Василенко, которая является звездой сериала «Школа», похвасталась фигурой в тесном топе
«Йоу», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Василенко позирует в белоснежном топе и облегающих шортах, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Это заметили и ее поклонники.
Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.
Как сообщала Politeka, звезда "Школы" соблазнила пикантным образом, фото крупным планом.
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