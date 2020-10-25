Популярна українська співачка Наталія Могилевська захопила шанувальників, розповівши про свої враження від переглянутих культових стрічок

Про це знаменитість розповіла у себе в Instagram, передає Politeka.

"Звітую, мої дорогі, дякую за поради. Подивилася кіно з ваших запропонованих в минулій публікації. "Зелена книга" - за сюжет, це чарівне кіно. Така атмосфера!! До речі, відмінне кіно для різдвяного списку! "Красуня" - звичайно потрібно точно дивитися! Це вже з класики) з таким кіно завжди затишно!)"Джентельмени" Гая Річі - він геніальний у своєму жанрі. Класне сучасне кіно! Проте...» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що Могилевська супроводжувала пост знімками з яскравої фотосесії, через що шанувальники порівняли її з телеведучою «Орла і Решки» Настею Івлєєвою.

"Наташа красуня, але чесно кажучи червоні або помаранчеві тіні, якось не дуже, очі ніби запали«," на першому фото на Івлєєву схожа? Вам так теж здалося", " захоплююся Вами досі. Ви-назавжди королева", - пишуть вони.

Нагадавши, Могилевська в" потворному " светрі дала спеку разом з Нікітюк і Астаф'євою, рідкісний кадр.

Як повідомляла Politeka, Могилевська з яскраво нафарбованими губами викликала ажіотаж стилем 90-х: "Наталі Портман".

Також Politeka писала, що Могилевська кардинально змінила імідж, ошелешивши новою зовнішністю.