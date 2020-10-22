Наталья Могилевская показала нежный домашний образ и рассказала, как любит проводить время осенью

Популярная певица поделилась новым постом в своем Инстаграм, передает Politeka.net. В нем Могилевская рассказала о своих осенних привычках.

«Самая лучшая осень — это смотреть кино под тёплым пледом с чашкой горячего чая (или кофе, или какао. Дело вкуса;))) Это время hugge. Пишите в комментариях свои любимые фильмы или интересные новинки», - написала знаменитость.

Она также поделилась новыми домашними фотографиями. На них Могилевская сидит на подоконнике в уютном свитере цвета слоновой кости. Певица нежно обнимает большого плюшевого медведя, прижимая его к себе.

Поклонники Могилевской тут же откликнулись на ее пост.

«Вам безумно идёт блонд», «Очень нежная и красивая!», «Какая милота. Невероятная!», «Вам так идет красная помада, а вы так редко ею пользуетесь», «Наташа Вам очень красиво быть блондинкой. И красная помада— бомба», «Так помолодела, красоточка, обворожительный взгляд», «Как девочка...милая и нежная», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Могилевская выложила совместное фото со съемок шоу "Хто зверху", на котором запечатлена в обнимку с Лесей Никитюк и Дашей Астафьевой.

Cудя по нарядам, выпуск готовился в преддверии Нового Года, ведь на самой Наталье Могилевской надет серый свитер с оленем, а на телеведущей - ярко-красное с капюшоном в стиле Деда Мороза. Даша Астафьева выбрала красный свитер с рельефной новогодней елочкой. Все три красотки улыбаются на камеру, а особенно радостный вид у Наташи Могилевской, которая на фото выглядит заметно моложе.

Напомним, Могилевская в "уродливом" свитере дала жару вместе с Никитюк и Астафьевой, редкий кадр.

Как сообщала Politeka, Могилевская с ярко накрашенными губами вызвала ажиотаж стилем 90-х: "Натали Портман".

Также Politeka писала, что Могилевская кардинально сменила имидж, ошарашив новой внешностью.