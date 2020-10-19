Украинская певица Наталья Могилевская трогательно поздравила ведущую Лесю Никитюк с днем рождения

Как передает Politeka.net, она посвятила празднику своей звездной подруги пост в микроблоге "Инстаграм". Знаменитость выложила совместное фото со съемок шоу "Хто зверху", на котором запечатлена в обнимку с Лесей Никитюк и Дашей Астафьевой. Cудя по нарядам, выпуск готовился в преддверии Нового Года, ведь на самой Наталье Могилевской надет серый свитер с оленем, а на телеведущей - ярко-красное с капюшоном в стиле Деда Мороза. Даша Астафьева выбрала красный свитер с рельефной новогодней елочкой. Все три красотки улыбаются на камеру, а особенно радостный вид у Наташи Могилевской, которая на фото выглядит заметно моложе.

"Леся, Леся, Лесичка! @lesia_nikituk Так люблю тебя за то, что ты настоящая, смешная, красивая! Мы все тебя любим! ❤️ Желаю тебе достигнуть всех поставленных целей и раскрыться в своем деле еще круче! Ты можешь еще больше! С Днем рождения! 🥳🎉 Ура!!! Целую! 💋💋💋", - пожелала она Никитюк.

Пользователи социальной сети присоединились к поздравлениям и оценили внешний вид красоток на архивном фото:

"Живчик-Позитивчик💃!"; Очень мило. Леся - человек позитив , который мотивирует на многие вещи ❤️❤️"; "Наряд просто супер, такой прикольный олеша... Такие красавицы, видно, что весело людям. Хороший праздник Новый год, можно почувствовать себя снова маленьким"; "Наталья, вы прекрасны, я вас обажаю".

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