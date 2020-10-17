Известная украинская певица Наталья Могилевская похвалилась новыми осенними образами

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм певицы, Наталья выложила в соцсети студийные фото, на которых она одета в белоснежный пуловер и осеннее пальто горчичного цвета.

Обращает на себя внимание яркий цвет помады, которой Могилевская накрасила свои чувственные губы.

"Как вам новый мейк в стиле осени 91го?))) Смотреть фото нужно под трек Tanita Tikaram «Twist in my Sobriety»)) Хотя мы сегодня работали под божественную Rachell Ferrell. А что в вашем осеннем плейлисте? Советуйте! ☔️🍂🍁", – подписала снимки звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 17 Окт 2020 в 2:22 PDT

Фанаты за каких-то 50 минут успели поставить более семи тысяч лайков и написали под снимками комментарии, в которых хвалят певицу за элегантный образ и свежий вид.

"Ніби початок 90х....супер Ой как классно!!!! 😍 как красиво 😻💔 Вам очень идет Дуже стильный і суперовий образ! ау 😍 вам так идут необычные Мейки Похожи на Натали Портман. Что-то есть.))) Богиня ...я за три дня до родов была в Нико на концерте ❤️❤️😘😘❤️❤️😘❤️обожаю безумно ❤️😘❤️😘❤️😘❤️ Супер 👍Хорошенькая) 😍😍🔥🔥ПОМАДА АГОНЬ.ПОШЛИ ВСЕ ДАЛЕЧЕ!) КОМУ НЕ ПО ВКУСУ.ТОЛПОЮ НА ВЕЧЕ) А МНЕ ПО ЛЮБВИ..ПРЕКРАСНЫЕ ГУБЫ! А ВЫ ТАМ ШУМИТЕ. БЕЗ СНА НА РИПИТЕ))😍😍🔥🔥🔥", – пишут люди.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская похвасталась, что ее новые снимки в очередной раз попали в глянец. Так, украинская звезда показала поклонникам свою лучшую "подружку-брюнетку", с которой проводит свободное время.

По словам Натальи Могилевской, она со своей собакой участвовали в фотосессии, снимки из которой попали в глянцевый журнал.

"Кого больше любите — кошек или собак? Расскажите почему? Кто еще не знаком, моя лучшая подружка брюнетка. Сделали совместный фотосет и сразу попали в глянец. Совсем скоро ещё одно новое интервью и мимимишные фотки! Ждете?", - подписала она фото со своей "лучшей подружкой".

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